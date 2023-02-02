Как избежать "стреляющей" боли в голени при беге

«Стреляющая» боль в голени может усиливаться при физической нагрузке. И считается, что 9-20% бегунов в какой-то момент всё же сталкиваются с этой травмой. Однако снизить риск её возникновения более чем возможно.

На вероятность появления синдрома напряжения большеберцовой кости (боли в голени) влияют такие факторы, как ожирение, избыточный вес, резкое увеличение частоты либо количества бега или добавление упражнений с высокой ударной нагрузкой (прыжки). Также у женщин риск получения этой травмы на 71% выше, чем у мужчин. А ещё больше шансов столкнуться с болью в голени у людей, которые уже получили травмы во время бега, у людей с низким сводом стопы или плоскостопием.