Как избежать вздутия живота во время праздников

Специалист в области питания и клинический нейробиолог Элизабет Филипс рассказала, как не столкнуться в праздники со вздутием живота. Для нужно соблюдать шесть рекомендаций.

Гулять на свежем воздухе. К примеру, ходьба на средние дистанции поможет улучшить пищеварение и облегчить вздутие. В этом случае еда будет проходить через желудок быстрее, чем в положении сидя.

Отложить на некоторое время перекусы. Перед тем как их есть, дайте желудку четыре часа, чтобы всё успело перевариться.