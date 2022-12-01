Как изменяется мозг мужчины, когда он становится отцом

Как изменяется мозг мужчины, когда он становится отцомПоказывают данные МРТ
Сейчас всё ещё очень мало исследований, связанных с влиянием отцовства на мужчин. В ходе недавнего научного исследования специалисты выяснили, меняются ли у мужчины тело и мозг, когда у него появляется ребёнок.
Фото: KinderCare
Существующие научные работы показывают, что мозг беременной сильно отличается от мозга женщины без детей. Видны эти изменения по всему мозгу в сером веществе. Считается, что беременность оказывает влияние на кору головного мозга, в том числе на области, которые отвечают за размышления о сознании других людей, а также на подкорку мозга (эта часть мозга связана с мотивацией и эмоциями).
Но что насчёт отцов? Всё больше исследований демонстрируют, что у молодых пап, которые заботятся о новорождённом, мозг тоже изменяется, становится пластичным.
Результаты МРТ показали, что у мужчин, которые стали отцами, по сравнению с бездетными мужчинами мозг сильно изменился. И у людей из Испании, и у людей из США эти изменения затрагивали области коры мозга, которые связаны с визуальной обработкой информации, вниманием, сопереживанием по отношению к ребёнку.
Правда, нужно сказать, что эти изменения в мозге по интенсивности были почти в два раза меньше по сравнению с изменениями, произошедшими в мозге матерей.