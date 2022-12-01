Как изменяется мозг мужчины, когда он становится отцом

Существующие научные работы показывают, что мозг беременной сильно отличается от мозга женщины без детей. Видны эти изменения по всему мозгу в сером веществе. Считается, что беременность оказывает влияние на кору головного мозга, в том числе на области, которые отвечают за размышления о сознании других людей, а также на подкорку мозга (эта часть мозга связана с мотивацией и эмоциями).

Но что насчёт отцов? Всё больше исследований демонстрируют, что у молодых пап, которые заботятся о новорождённом, мозг тоже изменяется, становится пластичным.