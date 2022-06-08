Как изменяется мозг у людей с анорексией

Эксперты обнаружили, что у пациентов с анорексией размер и форма мозга уменьшились в два-четыре раза сильнее, чем у людей с депрессией, ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Эти изменения, как полагают учёные, могут объясняться снижением индекса массы тела.

Всего в рамках исследования были изучены результаты сканирования мозга почти 2 тысяч человек. Исследование также показало, что у людей, которые выздоравливали от анорексии, изменения в мозге были не такими серьёзными.

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