Как картофель помогает похудеть

Как картофель помогает похудетьВ этом овоще содержится особое вещество
Картофель является одним из наиболее популярных и любимых продуктов. Он обладает множеством полезных свойств, среди которых - контроль веса. Последнее осуществляется благодаря особому виду углеводов - резистентному крахмалу.
Прежде всего, резистентный крахмал помогает организму сжигать больше жира. Для наибольшего эффекта необходимо есть остывшую до комнатной температуры картошку.
Также известно благодаря научным исследованиям, что картофель способен насытить сильнее, чем другие продукты с высоким содержанием крахмала. В ходе эксперимента участники съедали в целом меньшее количество калорий в том случае, если их порция содержала картошку.
Станет картофель и отличным перекусом перед тренировкой или во время неё. Это доказало исследование, опубликованное в Journal of Applied Physiology в 2019 году.
При этом есть картофельные блюда можно и тем, у кого диагностирован диабет второго типа. Согласно результатам исследования, которые были опубликованы в Clinical Nutrition в 2020 году, при любом способе приготовления картошка существенно не повышает уровень глюкозы в крови.
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