Как картофель помогает похудеть

Станет картофель и отличным перекусом перед тренировкой или во время неё. Это доказало исследование, опубликованное в Journal of Applied Physiology в 2019 году.

При этом есть картофельные блюда можно и тем, у кого диагностирован диабет второго типа. Согласно результатам исследования, которые были опубликованы в Clinical Nutrition в 2020 году, при любом способе приготовления картошка существенно не повышает уровень глюкозы в крови.

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