Как ходьба улучшает работу мозга

Ранее учёные считали, что человек может эффективно выполнять только одну задачу. Однако результаты нового исследования экспертов из Института неврологии Дель Монте при Университете Рочестера продемонстрировали, что это не всегда так. В некоторых случаях людям даже проще справляться с двумя действиями сразу, чем с одним.

Специалисты при помощи системы Mobile Brain/Body Imaging отслеживали активность мозга, поведение и передвижение 26 здоровых людей. Их возраст составлял от 18 до 30 лет. Испытуемые либо сидели на стуле, либо шли по беговой дорожке, при этом им нужно было наблюдать за серией изображений и нажимать на кнопку каждый раз, когда изображение менялось.