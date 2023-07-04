Как клетчатка поможет вам контролировать вес

Нехватка клетчатки способствует развитию ожирения, сахарного диабета, болезней сердца, некоторых видов рака, болезни Альцгеймера.

Один из подходов, направленных на улучшение здоровья при низком потреблении клетчатки и высоком потреблении рафинированных (то есть вредных) углеводов, - низкоуглеводная диета. Исследования показывают, что такой вариант питания помогает похудеть, улучшает кровяное давление, уменьшает воспаление. Однако некоторые подобные диеты могут плохо сказаться на здоровье кишечника. К тому же неизвестно, как они влияют на здоровье сердца, некоторые формы рака и другие состояния в долгосрочной перспективе.

Ещё больше сбивает с толку то, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты (в ней много углеводов растительного происхождения), обычно ведут самую долгую и здоровую жизнь.

Объясняться это может типами углеводов, о которых говорится в научных работах. Например, при ограничении потребления рафинированных углеводов и простых сахаров можно улучшить определённые аспекты метаболического здоровья, так как эти вещества легко перевариваются и усваиваются. Но сильнее всего благотворно повлияет на здоровье увеличение доли необработанных, более сложных и медленно усваиваемых углеводов. Такие продукты содержат клетчатку.

Найти натуральные необработанные углеводы можно в цельных зёрнах, бобах, орехах, семенах, фруктах и ​​овощах. А когда вы едите вне дома или идёте на праздник, подумайте о том, чтобы принимать добавки с клетчаткой во время еды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.