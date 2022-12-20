Как меньше переживать, если вы собираетесь в праздники в путешествие

Накануне путешествия хорошо отдохните. Ешьте здоровые продукты и откажитесь от алкоголя и наркотиков. Также неплохо будет заняться спортом перед поездкой, поскольку эндорфины, которые выделяются после выполнения упражнений, помогут избавиться от тревоги и нервозности.

Составьте перед путешествием план.

Кроме того, решите, на чём вы будете передвигаться. Если вам нужно преодолеть небольшое расстояние, то имеет смысл выбрать автомобиль вместо самолёта. При этом старайтесь не садиться за руль в час пик.

Сделайте всё, чтобы избежать задержек в поездке. Старайтесь брать утренние рейсы, подумайте о запасном варианте в случае отмены рейса; путешествуйте с авиакомпаниями, которые автоматически будут бронировать вам билеты на следующий рейс; бронируйте билеты так, чтобы прибыть на день раньше; при покупке дорогих рейсов не забудьте о страховке; старайтесь летать прямыми рейсами и подпишитесь на оповещения о рейсах; держите все важные вещи и одежду в сумке (ручной клади) на случай, если ваш багаж потеряют; возьмите то, что поможет вам скоротать время (книга, ноутбук и пр.). Наконец, приезжайте в аэропорт пораньше, чтобы быть готовым к проблемам с парковкой и длинным очередям.