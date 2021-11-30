Как метод обратной вакцинации помогает бороться с диабетом, склерозом и артритом

В чём заключается метод обратной вакцинации? По словам автора статьи, он позволяет научить иммунную систему человека, страдающего диабетом, склерозом или артритом, игнорировать собственные и чужеродные белки. То есть действует новая вакцина не так, как обычная (которая распознаёт и атакует «врагов», попадающих в организм), а наоборот.

Основная опасность аутоиммунных состояний, подобных диабету 1 типа, рассеянному склерозу и ревматоидному артриту, - это уничтожение иммунной системой своих же клеток и чужеродных. Происходит это по ошибке. Из-за этого даже лекарства часто оказываются неэффективными или эффективными лишь в течение какого-то времени.