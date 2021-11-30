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Как метод обратной вакцинации помогает бороться с диабетом, склерозом и артритом

Объясняет профессор фармацевтических наук
Главная проблема, которая возникает при заболеваниях вроде диабета 1 типа, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, - это то, что иммунная система ошибочно атакует собственные клетки. Для того чтобы предотвратить этот процесс, американскими учёными был разработан новый метод.
Как метод обратной вакцинации помогает бороться с диабетом, склерозом и артритом

В чём заключается метод обратной вакцинации? По словам автора статьи, он позволяет научить иммунную систему человека, страдающего диабетом, склерозом или артритом, игнорировать собственные и чужеродные белки. То есть действует новая вакцина не так, как обычная (которая распознаёт и атакует «врагов», попадающих в организм), а наоборот.

Основная опасность аутоиммунных состояний, подобных диабету 1 типа, рассеянному склерозу и ревматоидному артриту, - это уничтожение иммунной системой своих же клеток и чужеродных. Происходит это по ошибке. Из-за этого даже лекарства часто оказываются неэффективными или эффективными лишь в течение какого-то времени.

Как метод обратной вакцинации помогает бороться с диабетом, склерозом и артритом

Новая технология была протестирована учёными на мышах с гемофилией. Организм людей, страдающих этим генетическим заболеванием, не способен вырабатывать особый белок - фактор свёртывания крови VIII. В результате введения вакцины у 75 процентов животных не выработался нежелательный иммунный ответ, а значит их иммунная система запомнила это вещество.

Следующим этапом станет тестирование метода обратной вакцинации на людях.

Источник: The Conversation
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