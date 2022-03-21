Как морские губки помогут людям в создании лекарств

В морских губках живут бактерии, которые производят различные соединения. Это было давно известно учёным. Недавно же оказалось, что и сами губки способны создавать одну полезную группу соединений. Результаты этого исследования были представлены 20 марта 2022 года на встрече Американского химического общества.

Губки самостоятельно могут производить особые молекулы - терпены. Генетический анализ, проведённый доктором философии Кайлой Уилсон, показал, что губки способны создавать биологически активные молекулы, полезные для здоровья человека. Терпены, которые получены из губок, являются уникальными, так как содержат азот. Также они, согласно результатам научных исследований, способны помочь при лечении малярии.