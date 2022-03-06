Как морские водоросли помогают в лечении болезней почек

В организме человека есть особый вид бактерий, питающийся морскими водорослями. Называются такие бактерии Bacteroidetes. Они помогают в переваривании волокон, которые содержатся именно в водорослях. Правда, нужно отметить, что не у всех людей есть такие вещества.

На основе изучения особенностей бактерий Bacteroidetes специалисты планируют создать новые бактерии, полезные для кишечника. Их можно будет применять для лечения разных болезней.

Для этого учёные из Медицинской школы Мичиганского университета провели анализ 354 образцов фекалий, которые были взяты у студентов. После этого специалисты ввели в образцы четыре волокна морских водорослей: порфиран, ламинарин, альгинат, каррагинан.