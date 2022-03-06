Как морские водоросли помогают в лечении болезней почек

Как морские водоросли помогают в лечении болезней почекОбъясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
В организме человека есть особый вид бактерий, питающийся морскими водорослями. Называются такие бактерии Bacteroidetes. Они помогают в переваривании волокон, которые содержатся именно в водорослях. Правда, нужно отметить, что не у всех людей есть такие вещества.
На основе изучения особенностей бактерий Bacteroidetes специалисты планируют создать новые бактерии, полезные для кишечника. Их можно будет применять для лечения разных болезней.
Для этого учёные из Медицинской школы Мичиганского университета провели анализ 354 образцов фекалий, которые были взяты у студентов. После этого специалисты ввели в образцы четыре волокна морских водорослей: порфиран, ламинарин, альгинат, каррагинан.
Оказалось также, что расщеплять водоросли могут не только Bacteroidetes. Среди других бактерий, которые помогают в переваривании этих продуктов, оказались Firmicutes.
По словам одного из ведущих авторов исследования доктора Эрика Мартенса, бактерии в кишечнике могут обмениваться друг с другом генами, а также различными функциями. Например, способностью к расщеплению водорослей, устойчивостью к антибиотикам.
Возможность обмена генами позволяет учёным предложить новые методы лечения различных болезней. Научные исследования показывают, что бактерии можно сформировать таким образом, что они будут переносить определённые гены в кишечник и обмениваться этими генами с другими бактериями.
Компания Novome уже применяет подобную технологию. Представители организации используют бактерии, переваривающие морские водоросли, и генетически их изменяет для выполнения других функций. Например, для лечения болезней почек.
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