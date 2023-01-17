Как моржевание может вам навредить

Для того чтобы похудеть, любителям зимнего плавания придётся прикладывать дополнительные усилия. В целом им нужно организовать всё так, чтобы энергии они получали меньше, чем тратили.

Да, действительно при моржевании тратится много энергии. Но сколько конкретно - сказать сложно.

В организме человека есть так называемый бурый жир. Он активируется при помощи холода и может вырабатывать много тепла. Зачастую люди решают, что при моржевании у них появится такой тип жира и они похудеют. Но не всё так просто. В 2009 году учёные из Великобритании изучили, какие факторы оказывают влияние на действие бурого жира. Оказалось, что у человека бурого жира больше зимой. Причина состоит в количестве дневного света.