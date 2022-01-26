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Как мозг понимает, когда нужно очищать самого себя от «мусора»Это выяснила команда учёных из Йельского университета
Человеческий мозг имеет собственный механизм, предназначенный для избавления от разного рода клеточного «мусора». Однако каким образом он понимает, когда необходимо начинать подобную операцию? На этот вопрос ответили американские учёные.
В ходе одного из недавних исследований команда учёных из Йельского университета обнаружила белок, который играет главную роль в процессе избавления мозга от «мусора». Название этого белка - ATG-9. Именно он подаёт сигнал о начале «уборки». Результаты данного исследования были опубликованы в издании Neuron.
В процессе проведения исследования специалисты изучали функции белка ATG-9. Учёные полагают, что ATG-9 при увеличении активности нейронов подаёт сигнал о необходимости начала аутофагии («поедание» клеток самих себя, благодаря которому мозг «очищается»). То есть этот белок действует как координатор и аутофагии, и нейронной активности.
Источник: Medical Xpress