Как мозг понимает, когда нужно очищать самого себя от «мусора»

В ходе одного из недавних исследований команда учёных из Йельского университета обнаружила белок, который играет главную роль в процессе избавления мозга от «мусора». Название этого белка - ATG-9. Именно он подаёт сигнал о начале «уборки». Результаты данного исследования были опубликованы в издании Neuron.