Как мышьяк в пище и воде может вызвать у вас рак

Как мышьяк в пище и воде может вызвать у вас ракОбъясняют учёные
Мышьяк представляет собой природный элемент, который содержится в земной коре. Однако он также может негативно повлиять на здоровье человека.
Мышьяк может попасть в организм человека через загрязнённую воду и пищу. И это может плохо сказаться на здоровье человека, в том числе вызвать рак.
Воздействие мышьяка на людей - глобальная проблема общественного здравоохранения. В ходе исследования, проведённого в 2020 году, выяснилось, что до 200 миллионов человек во всём мире подвергаются воздействию питьевой воды, загрязнённой мышьяком.
Тело человека может поглощать мышьяк несколькими способами. В том числе при помощи вдыхания этого вещества и при контакте с кожей. Но самым распространённым источником воздействия мышьяка на человека считается питьевая воды или продукты питания.
Наиболее высокому риску воздействия на здоровье мышьяка подвергаются те, кто живёт в районах с естественно высоким содержанием мышьяка в воде и почве. Что касается продуктов, то особенно часто встречается мышьяк в рисе и продуктах на его основе (рисовые хлопья и крекеры). Также в ходе исследования 2019 года выяснилось, что в США некоторые бренды бутилированной воды содержат уровни мышьяка, превышающие норму.
Известно, что при хроническом воздействии мышьяка на организм человека повышается риск развития нескольких видов рака. Исследования демонстрируют, что мышьяк может повреждать ДНК, нарушать сигнальные пути клеток и ослаблять иммунную систему. Всё это способствует развитию рака.
Кроме того, учёные связывают хроническое воздействие мышьяка с развитием раковых стволовых клеток (то есть таких клеток, которые отвечают за рост и распространение рака).
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