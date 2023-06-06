Как мышьяк в пище и воде может вызвать у вас рак

Тело человека может поглощать мышьяк несколькими способами. В том числе при помощи вдыхания этого вещества и при контакте с кожей. Но самым распространённым источником воздействия мышьяка на человека считается питьевая воды или продукты питания.

Наиболее высокому риску воздействия на здоровье мышьяка подвергаются те, кто живёт в районах с естественно высоким содержанием мышьяка в воде и почве. Что касается продуктов, то особенно часто встречается мышьяк в рисе и продуктах на его основе (рисовые хлопья и крекеры). Также в ходе исследования 2019 года выяснилось, что в США некоторые бренды бутилированной воды содержат уровни мышьяка, превышающие норму.

Известно, что при хроническом воздействии мышьяка на организм человека повышается риск развития нескольких видов рака. Исследования демонстрируют, что мышьяк может повреждать ДНК, нарушать сигнальные пути клеток и ослаблять иммунную систему. Всё это способствует развитию рака.

Кроме того, учёные связывают хроническое воздействие мышьяка с развитием раковых стволовых клеток (то есть таких клеток, которые отвечают за рост и распространение рака).

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