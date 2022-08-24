Как наш мозг обрабатывает звуки и прикосновения

Как наш мозг обрабатывает звуки и прикосновенияУчёные нашли ответ на это
Учёные из Университета Восточной Англии в ходе недавнего исследования пришли к выводу, что мозг, когда человек слышит звук мяча, заставляет его ожидать увидеть этот мяч. Но это ещё не всё. Выяснилось, что благодаря активности в определённых областях мозг позволяет человеку представлять, что он будет ощущать, когда коснётся мяча.
Участвовали в новом исследовании 10 человек. Все они слушали звуки, которые возникают при взаимодействии человека с различными объектами. Среди них были подпрыгивание мяча, смятие бумаги, стук в дверь и печатание на клавиатуре.
По словам исследователя доктора Керри Бейли, им удалось узнать, что области мозга, которые, как считалось раньше, активируются только при прикосновении к объектам, на самом деле задействованы и когда человек слушает звуки, связанные с таким прикосновением.
Все выводы исследования были опубликованы в научном издании Cerebral Cortex.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.