Как наш мозг обрабатывает звуки и прикосновения

Учёные из Университета Восточной Англии в ходе недавнего исследования пришли к выводу, что мозг, когда человек слышит звук мяча, заставляет его ожидать увидеть этот мяч. Но это ещё не всё. Выяснилось, что благодаря активности в определённых областях мозг позволяет человеку представлять, что он будет ощущать, когда коснётся мяча.

Участвовали в новом исследовании 10 человек. Все они слушали звуки, которые возникают при взаимодействии человека с различными объектами. Среди них были подпрыгивание мяча, смятие бумаги, стук в дверь и печатание на клавиатуре.