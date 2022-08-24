Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:20
1 мин.

Как наш мозг обрабатывает звуки и прикосновения

Учёные нашли ответ на это
Специалисты из Университета Восточной Англии обнаружили, что мозг человека по-особому обрабатывает информацию о звуках и прикосновениях. Дело в том, что части мозга, которые ответственны за осязательные ощущения, оказываются активны и в том случае, когда человек слушает звуки, связанные с прикосновением к объектам.
Как наш мозг обрабатывает звуки и прикосновения

Учёные из Университета Восточной Англии в ходе недавнего исследования пришли к выводу, что мозг, когда человек слышит звук мяча, заставляет его ожидать увидеть этот мяч. Но это ещё не всё. Выяснилось, что благодаря активности в определённых областях мозг позволяет человеку представлять, что он будет ощущать, когда коснётся мяча.

Участвовали в новом исследовании 10 человек. Все они слушали звуки, которые возникают при взаимодействии человека с различными объектами. Среди них были подпрыгивание мяча, смятие бумаги, стук в дверь и печатание на клавиатуре.

Как наш мозг обрабатывает звуки и прикосновения

По словам исследователя доктора Керри Бейли, им удалось узнать, что области мозга, которые, как считалось раньше, активируются только при прикосновении к объектам, на самом деле задействованы и когда человек слушает звуки, связанные с таким прикосновением.

Все выводы исследования были опубликованы в научном издании Cerebral Cortex.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров