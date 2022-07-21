Как наш мозг выбирает между выгодой и болью

Как наш мозг выбирает между выгодой и больюВыяснили эксперты из Университета Макгилла
В новой научной статье, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, отмечается, что за выбор между болью и выгодой отвечает главным образом вентральное полосатое тело. Эту часть мозга до этого учёные определяли как область, связанную с вознаграждением и мотивацией.
В ходе эксперимента участников исследования просили быстро сделать выбор. Людям предлагалось определённое количество денежного вознаграждения в обмен на определённое количество боли и наоборот.
Результаты сканирования мозга участников показали, что лишь в одном участке мозга в зависимости от выбора человека была заметна активность или её отсутствие. Это вентральное полосатое тело.
Когда людям предлагали деньги, то активность в вентральном полосатом теле повышалась. При этом снижалась эта активность во время предложения боли, причём пропорционально интенсивности этой боли.
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