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Как наш мозг выбирает между выгодой и болью

Выяснили эксперты из Университета Макгилла
Иногда человеку приходится выбирать между тем, чтобы заняться каким-нибудь делом, и болью, которое это дело может ему причинить. Такое происходит, например, при депрессии, тревоге, хронической боли. Однако до недавнего времени учёные мало знали о том, какие именно участки мозга связаны с этим.
Как наш мозг выбирает между выгодой и болью

В новой научной статье, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, отмечается, что за выбор между болью и выгодой отвечает главным образом вентральное полосатое тело. Эту часть мозга до этого учёные определяли как область, связанную с вознаграждением и мотивацией.

В ходе эксперимента участников исследования просили быстро сделать выбор. Людям предлагалось определённое количество денежного вознаграждения в обмен на определённое количество боли и наоборот.

Как наш мозг выбирает между выгодой и болью

Результаты сканирования мозга участников показали, что лишь в одном участке мозга в зависимости от выбора человека была заметна активность или её отсутствие. Это вентральное полосатое тело.

Когда людям предлагали деньги, то активность в вентральном полосатом теле повышалась. При этом снижалась эта активность во время предложения боли, причём пропорционально интенсивности этой боли.

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