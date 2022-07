Как наш мозг выбирает между выгодой и болью

В новой научной статье, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, отмечается, что за выбор между болью и выгодой отвечает главным образом вентральное полосатое тело. Эту часть мозга до этого учёные определяли как область, связанную с вознаграждением и мотивацией.

В ходе эксперимента участников исследования просили быстро сделать выбор. Людям предлагалось определённое количество денежного вознаграждения в обмен на определённое количество боли и наоборот.