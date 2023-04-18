Как научить мозг справляться с болью или уменьшать её

Как научить мозг справляться с болью или уменьшать еёДа, это вполне возможно
Боль затрагивает всё наше тело. Она нужна нам для того, чтобы мы быстро смогли понять, что не так. Хотя со временем человек может стать более чувствительным к боли. Некоторые люди к этому склонны больше, чем все остальные.
Из-за сенсибилизации, то есть повышенной чувствительности человека к боли, могут развиваться хронические болевые состояния. Например, фибромиалгия, синдром раздражённого кишечника, мигрень, боль в пояснице. Но переучить мозг справляться с болью и уменьшать её всё-таки реально.
Наш организм ощущает возможные угрозы через нервные окончания - ноцицепторы. В результате сигнал об опасности передаётся в мозг. Сенсибилизация опасна тем, что со временем может создавать всё больше ощущений боли, причём вне зависимости от количества телесных повреждений в начальном месте боли. В этом случае человек может испытывать боль, которая сильнее, чем само повреждение, боль, которая распространяется на другие части тела, боль, которая длится долгое время, или боль, которая вызвана прикосновением, давлением либо температурой. Помимо этого, могут наблюдаться такие симптомы, как усталость, проблемы со сном, изменения настроения или трудности с концентрацией внимания.
В то же время наш мозг отличается нейропластичностью. То есть возможностью адаптироваться к условиям окружающей среды. Исследования также показывают, что мы можем переучиться ощущать боль. И есть несколько подходов для этого.
Один из примеров - оценка двигательных образов. В этой технике используются различные интеллектуальные и физические упражнения, различные образы, применяется терапия с зеркальным ящиком. Но нужны ещё дополнительные исследования, чтобы понять преимущества этого метода и то, как он работает.
Кроме того, регулярная физическая активность может снизить чувствительность нервной системы. Однако упражнения не должны быть высокоинтенсивными либо включать посещение зала. Наиболее эффективными считаются такие виды деятельности, как плавание, ходьба либо йога.
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