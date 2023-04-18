Как научить мозг справляться с болью или уменьшать её

В то же время наш мозг отличается нейропластичностью. То есть возможностью адаптироваться к условиям окружающей среды. Исследования также показывают, что мы можем переучиться ощущать боль. И есть несколько подходов для этого.

Один из примеров - оценка двигательных образов. В этой технике используются различные интеллектуальные и физические упражнения, различные образы, применяется терапия с зеркальным ящиком. Но нужны ещё дополнительные исследования, чтобы понять преимущества этого метода и то, как он работает.

Кроме того, регулярная физическая активность может снизить чувствительность нервной системы. Однако упражнения не должны быть высокоинтенсивными либо включать посещение зала. Наиболее эффективными считаются такие виды деятельности, как плавание, ходьба либо йога.

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