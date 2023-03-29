Как навсегда избавиться от недосыпа

Если вы не можете заснуть по ночам из-за расстройства сна, то вам могут помочь различные лекарства. А если причина усталости в дневные часы в другом, то вы можете почувствовать положительные изменения в своём состоянии после изменения образа жизни.

В течение дня важно получать достаточно света: это позволит вам быстрее засыпать или улучшит самочувствие в часы бодрствования.

Кроме того, за три часа до отхода ко сну специалисты рекомендуют приглушить свет и сделать как можно более тёмным помещение, где вы собираетесь спать.

Научные исследования также демонстрируют, что наладить сон помогают регулярные занятия спортом, подъём с утра в одно и то же время, ограничение употребления кофеина, избегание перед сном работы и стресса.

Согласно результатам клинических испытаний, силовые тренировки, аэробика или другая физическая активность часто приводят к умеренному улучшению качества сна.

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