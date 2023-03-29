Как навсегда избавиться от недосыпа

Как навсегда избавиться от недосыпаИ к чему недостаток сна может привести
Согласно научным исследованиям, сон менее рекомендуемого минимума связан с более высоким риском развития большого количества заболеваний. В том числе рака, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, депрессии. Вот как можно всего этого избежать.
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Считается, что семь часов сна - это разумный минимум, к которому мы должны стремиться. Тем не менее учёные не знают, сколько сна нужно среднестатистическому человеку в 2023 году. Дело в том, что это число может зависеть от генетики, образа жизни и меняется с возрастом. Кроме того, продолжительность сна - это лишь один из компонентов здорового сна. Важно учитывать также время сна, его регулярность, качество.
Эксперты советуют людям обращать внимание на своё самочувствие во время того, как они бодрствуют. Если вы часто ощущаете сонливость в течение дня или чувствуете себя уставшим в течение нескольких дней, то это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Иногда эти симптомы могут говорить о нарушении сна или общего здоровья.
Если вы не можете заснуть по ночам из-за расстройства сна, то вам могут помочь различные лекарства. А если причина усталости в дневные часы в другом, то вы можете почувствовать положительные изменения в своём состоянии после изменения образа жизни.
В течение дня важно получать достаточно света: это позволит вам быстрее засыпать или улучшит самочувствие в часы бодрствования.
Кроме того, за три часа до отхода ко сну специалисты рекомендуют приглушить свет и сделать как можно более тёмным помещение, где вы собираетесь спать.
Научные исследования также демонстрируют, что наладить сон помогают регулярные занятия спортом, подъём с утра в одно и то же время, ограничение употребления кофеина, избегание перед сном работы и стресса.
Согласно результатам клинических испытаний, силовые тренировки, аэробика или другая физическая активность часто приводят к умеренному улучшению качества сна.
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