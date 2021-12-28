Как не набрать лишние килограммы в новогодние праздники

Во время праздников можно легко набрать вес. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют следовать нескольким правилам, касающимся приёма пищи и физической активности.

Эксперты утверждают, что тем, кто обращается к еде от скуки, необходимо отказаться от подобных перекусов. В то же время тем, кто действительно голоден, нужно обратить внимание на овощи, фрукты, орехи. Помимо этого, день лучше начинать с хорошего завтрака: во время него можно съесть яйца, греческий йогурт, орехи, тосты из непросеянной муки.