Как не набрать лишние килограммы в новогодние праздники

Как не набрать лишние килограммы в новогодние праздникиНужно обращать внимание на потребляемую еду и помнить о физической активности
Во время праздников можно легко набрать вес. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют следовать нескольким правилам, касающимся приёма пищи и физической активности.
Эксперты утверждают, что тем, кто обращается к еде от скуки, необходимо отказаться от подобных перекусов. В то же время тем, кто действительно голоден, нужно обратить внимание на овощи, фрукты, орехи. Помимо этого, день лучше начинать с хорошего завтрака: во время него можно съесть яйца, греческий йогурт, орехи, тосты из непросеянной муки.
Набору веса способствуют также напитки. Между гоголем-моголем и водкой лучше выбрать второе, так как калорий в этом напитке меньше. Ещё один вариант - разбавлять вино газировкой или лимонадом.
Действенными являются и спортивные упражнения. Так, доктор Майкл Мосли отметил, что даже дома можно выполнять большое количество разных упражнений, включая приседания и отжимания.
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