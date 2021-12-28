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Как не набрать лишние килограммы в новогодние праздники

Нужно обращать внимание на потребляемую еду и помнить о физической активности
Издание Daily Express перечислило рекомендации, которых нужно придерживаться тем, кто хочет даже в праздничные дни поддерживать нормальный вес.
Как не набрать лишние килограммы в новогодние праздники

Во время праздников можно легко набрать вес. Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют следовать нескольким правилам, касающимся приёма пищи и физической активности.

Эксперты утверждают, что тем, кто обращается к еде от скуки, необходимо отказаться от подобных перекусов. В то же время тем, кто действительно голоден, нужно обратить внимание на овощи, фрукты, орехи. Помимо этого, день лучше начинать с хорошего завтрака: во время него можно съесть яйца, греческий йогурт, орехи, тосты из непросеянной муки.

Как не набрать лишние килограммы в новогодние праздники

Набору веса способствуют также напитки. Между гоголем-моголем и водкой лучше выбрать второе, так как калорий в этом напитке меньше. Ещё один вариант - разбавлять вино газировкой или лимонадом.

Действенными являются и спортивные упражнения. Так, доктор Майкл Мосли отметил, что даже дома можно выполнять большое количество разных упражнений, включая приседания и отжимания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Daily Express
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