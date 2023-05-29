Как одно малоизученное расстройство сна связано с деменцией: объяснил невролог

Каждую ночь человек проходит через четыре-пять циклов сна. Каждый цикл длится 90-110 минут и состоит из четырёх стадий. Четвёртая стадия - это быстрый сон.

Быстрый сон занимает 20-25% всего сна. Однако доля этого сна увеличивается в течение ночи. Во время быстрого сна ритмы активности мозга совпадают с его ритмами во время бодрствования. Двигаться вы не можете, но вот ваши глаза в закрытом состоянии двигаются быстро. Данная стадия зачастую сопровождается подёргиваниями мышц, колебаниями частоты дыхания, уровня кровяного давления.

Но у людей с расстройством поведения во время быстрого сна всё немного по-другому. Им может казаться, что их преследуют или что они защищаются. Они стонут, кричат, визжат, мечутся, дерутся во сне. В итоге у пациентов могут из-за всего этого быть травмы.