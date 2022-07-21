Как определить по глазам, что у человека высокое давление

Считается, что во всём мире от повышенного давления страдают 1,3 миллиарда человек. При этом из них лишь половина знает о том, что у них гипертония.

Повышенное давление нередко является следствием нездорового образа жизни. Возникает оно часто у тех, кто много лет подряд придерживается неправильного питания, отказывается от занятий спортом, курит, пьёт много алкоголя. Помимо этого, на развитие гипертонии могут влиять сахарный диабет, болезни почек, наследственность.

Если на высокое давление не обращать внимание, то это может привести к болезням сердца, почек, инсульту, сосудистой деменции, заболеваниям глаз. Поэтому так важно регулярно проверять зрение у окулиста.