Как определить рак по лицу человека: три признака

Как определить рак по лицу человека: три признакаОбязательно обратите на них внимание
Представители органов здравоохранения отмечают, что нередко симптомы рака, связанные с лицом, людьми игнорируются. Касается это именно рака лёгких.
В публикации на сайте Reynolds Cancer Support House говорится, что некоторые пациенты, страдающие раком лёгких, замечают у себя определённые изменения. Среди них - покраснение лица, припухлость, отёчность.
Объясняется появление таких признаков просто. Дело в том, что опухоли, которые образуются в лёгких, обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке. Из-за этого отток крови от лица и головы затрудняется.
Кроме того, подобные признаки хотя и считаются типичными для карциномы лёгкого, всё же могут возникать и при других видах рака. Например, при раке кожи.
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