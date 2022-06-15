Как определить рак по лицу человека: три признака

Объясняется появление таких признаков просто. Дело в том, что опухоли, которые образуются в лёгких, обычно блокируют кровеносные сосуды в грудной клетке. Из-за этого отток крови от лица и головы затрудняется.

Кроме того, подобные признаки хотя и считаются типичными для карциномы лёгкого, всё же могут возникать и при других видах рака. Например, при раке кожи.

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