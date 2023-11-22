Как орехи помогут улучшить здоровье у мужчин

Как орехи помогут улучшить здоровье у мужчинОтвет нашли учёные
Специалисты из Университета Монаша выяснили, что орехи могут повысить мужскую фертильность. Но при условии, что их будут есть каждый день. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Advances in Nutrition.
Учёные обнаружили, что при ежедневном употреблении орехов у мужчин улучшается качество спермы. Метааанализ исследований, в которых приняли участие в общей сложности 223 здоровых мужчины в возрасте 18-35 лет, показал также, что у людей изменилось только качество спермы, а не концентрация сперматозоидов.
В ходе одного из исследований участникам давали 75 г английских грецких орехов в цельной скорлупе в день в течение 12 недель, а в другом - 30 г грецких орехов, 15 г миндаля и 15 г фундука каждый день в течение 14 недель. При этом контрольная группа придерживалась диеты без орехов.
Учёные отметили, что в работах, которые они рассмотрели, мужчинам для значительного улучшения качества спермы нужно было есть всего 60-75 г орехов (примерно две горстки) каждый день.
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