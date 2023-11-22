Как орехи помогут улучшить здоровье у мужчин

В ходе одного из исследований участникам давали 75 г английских грецких орехов в цельной скорлупе в день в течение 12 недель, а в другом - 30 г грецких орехов, 15 г миндаля и 15 г фундука каждый день в течение 14 недель. При этом контрольная группа придерживалась диеты без орехов.

Учёные отметили, что в работах, которые они рассмотрели, мужчинам для значительного улучшения качества спермы нужно было есть всего 60-75 г орехов (примерно две горстки) каждый день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.