Фитнес и здоровье
20:06, 21 декабря 2022
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Как отличить грипп от ковида

Во многом эти болезни похожи

В 2020-2021 годах гриппом болело меньше людей, чем раньше. И сейчас он вернулся, чтобы атаковать с удвоенной силой. Вот как понять, действительно ли вы заразились гриппом или это всё-таки коронавирусная инфекция.

Как отличить грипп от ковида

Фото: Abbott

Томас Мюррей, доктор медицинских наук, специалист по детским инфекционным заболеваниям, отмечает: важно помнить, что каждый год от гриппа умирают тысячи людей. Вакцина от гриппа может как минимум предотвратить его распространение и уберечь человека от госпитализации.

Самые распространённые симптомы гриппа остаются неизменными из года в год. Но вот о ковиде так сказать нельзя. Связано это с множеством вариантов коронавируса.

Как отличить грипп от ковида

Так, в последнее время люди с коронавирусной инфекцией жалуются на симптомы, схожие с симптомами простуды. Это в том числе боль в горле, головная боль, заложенность носа, лихорадка.

По словам доктора Мэтью Эллмана, грипп в основном начинается очень быстро. При нём возникает лихорадка с температурой от 37,7 до 40 градусов, мышечные боли, сухой кашель. Однако у людей с ослабленным иммунитетом и у пожилых лихорадки может и не быть. Также человек с гриппом может ощущать усталость, заложенность носа, головную боль, боль в горле.

Кроме того, если симптомы болезни появляются внезапно, то это, скорее всего, грипп.

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