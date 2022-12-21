Как отличить грипп от ковида

Как отличить грипп от ковидаВо многом эти болезни похожи
В 2020-2021 годах гриппом болело меньше людей, чем раньше. И сейчас он вернулся, чтобы атаковать с удвоенной силой. Вот как понять, действительно ли вы заразились гриппом или это всё-таки коронавирусная инфекция.
Фото: Abbott
Томас Мюррей, доктор медицинских наук, специалист по детским инфекционным заболеваниям, отмечает: важно помнить, что каждый год от гриппа умирают тысячи людей. Вакцина от гриппа может как минимум предотвратить его распространение и уберечь человека от госпитализации.
Самые распространённые симптомы гриппа остаются неизменными из года в год. Но вот о ковиде так сказать нельзя. Связано это с множеством вариантов коронавируса.
Так, в последнее время люди с коронавирусной инфекцией жалуются на симптомы, схожие с симптомами простуды. Это в том числе боль в горле, головная боль, заложенность носа, лихорадка.
По словам доктора Мэтью Эллмана, грипп в основном начинается очень быстро. При нём возникает лихорадка с температурой от 37,7 до 40 градусов, мышечные боли, сухой кашель. Однако у людей с ослабленным иммунитетом и у пожилых лихорадки может и не быть. Также человек с гриппом может ощущать усталость, заложенность носа, головную боль, боль в горле.
Кроме того, если симптомы болезни появляются внезапно, то это, скорее всего, грипп.