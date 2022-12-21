Как отличить грипп от ковида

Так, в последнее время люди с коронавирусной инфекцией жалуются на симптомы, схожие с симптомами простуды. Это в том числе боль в горле, головная боль, заложенность носа, лихорадка.

По словам доктора Мэтью Эллмана, грипп в основном начинается очень быстро. При нём возникает лихорадка с температурой от 37,7 до 40 градусов, мышечные боли, сухой кашель. Однако у людей с ослабленным иммунитетом и у пожилых лихорадки может и не быть. Также человек с гриппом может ощущать усталость, заложенность носа, головную боль, боль в горле.

Кроме того, если симптомы болезни появляются внезапно, то это, скорее всего, грипп.