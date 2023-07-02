Как отличить пигментные пятна от рака кожи

Обычно пигментные пятна, по словам Марка Брауна, который специализируется на лечении кожных заболеваний, связанных с химиотерапией и лучевой терапией, представляют собой небольшие плоские образования коричневого или чёрного цвета. Они могут появляться на участках кожи, которые часто подвергаются воздействию солнца. Обычно они возникают на лице, руках, плечах, предплечьях.

Также пигментные пятна обычно имеют однородный цвет и чётко очерченные края. Со временем такие пятна не изменяются сильно. Они могут слегка потемнеть, а ещё может увеличиться их количество.