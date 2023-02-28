Как пандемия птичьего гриппа могла бы повлиять на людей

Вирус гриппа H5N1 значительно отличается от типов гриппа, к которым мы привыкли. Во-первых, подобные вирусы распространяются обычно среди птиц. Часто заражение приводит к летальному исходу. При этом людям этот вирус передаётся с трудом, а если и происходит заражение, то от человека к человеку он переходит очень редко.

За 26 лет с тех пор, как появился вирус гриппа H5N1, было всего 868 случаев заражения людей. Но вот из них 457 человек умерли, а значит, уровень летальности вируса для людей - 53%. Это делает данный вирус одним из самых смертоносных.

Также озабоченность вызывает то, что в последние годы H5N1 и другие вирусы HPAI распространяются по всему миру и в разных странах происходят вспышки.