Как пандемия птичьего гриппа могла бы повлиять на людей

Как пандемия птичьего гриппа могла бы повлиять на людейСейчас эта болезнь стала возникать и других животных
Помимо вируса SARS-CoV-2, появился ещё один, который тоже вызывает беспокойство. Это вирус гриппа H5N1. Точнее, птичьего гриппа.
Фото: CDC
Вирус гриппа H5N1 значительно отличается от типов гриппа, к которым мы привыкли. Во-первых, подобные вирусы распространяются обычно среди птиц. Часто заражение приводит к летальному исходу. При этом людям этот вирус передаётся с трудом, а если и происходит заражение, то от человека к человеку он переходит очень редко.
За 26 лет с тех пор, как появился вирус гриппа H5N1, было всего 868 случаев заражения людей. Но вот из них 457 человек умерли, а значит, уровень летальности вируса для людей - 53%. Это делает данный вирус одним из самых смертоносных.
Также озабоченность вызывает то, что в последние годы H5N1 и другие вирусы HPAI распространяются по всему миру и в разных странах происходят вспышки.
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Сейчас возникает всё больше вспышек H5N1 среди птиц, а животноводческая отрасль имеет крупные масштабы. Это делает всё более возможным риск появления вируса H5N1, который передаётся человеку.
Если действительно появится вариант вируса H5N1, передающийся человеку, то есть большая вероятность, что он быстро распространится. Связано это с тем, что у большинства людей нет иммунитета к данному подтипу гриппа. Потенциально это также может привести к новой пандемии. Но непонятно, будет ли этот вирус при пандемии таким де смертельным?
Если бы пандемия H5N1 имела 53-процентную летальность, то это было бы невообразимым. Вместе с тем ряд исследований показывает, что когда вирус меняет хозяина и адаптируется к млекопитающим, то его летальность значительно снижается.
Кроме того, хорошая новость состоит в том, что нет гарантии перехода H5N1 к вариантам, которые передаются человеку. С 1996 года вирус никогда не совершал подобного скачка. И даже при значительном увеличении вспышек птичьего гриппа H5N1 в последние годы количество случаев заражения людей остаётся очень низким.