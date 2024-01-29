Как перестать есть вредную пищу: девять способов

Как перестать есть вредную пищу: девять способовУ многих такие продукты составляют значительную часть рациона
Эти девять научно обоснованных способов помогут вам есть меньше вредной пищи.
Готовьте больше еды дома. Зачастую люди покупают подслащённые кофейные напитки, пончики и фаст-фуд, когда у них другой еды или другого перекуса. Большинство исследований показывают, что люди, которые больше готовят, имеют более качественный рацион.
Ешьте больше белка. Белок - это насыщающее питательное вещество. Научно доказано, что если его потреблять больше, то это поможет сократить количество перекусов и предотвратить переедание.
Регулярно «подпитывайте» своё тело. Некоторые исследования демонстрируют, что пропуск приёмов пищи и отказ от определённых продуктов могут усилить тягу к перекусам. В целом рекомендуется составлять план питания, который состоит из регулярных и богатых питательными веществами и белком блюд и закусок.
Ешьте больше сытной пищи. Особенно важны при этом клетчатка и белок.
Высыпайтесь. Исследования показывают, что недосып и нарушение режима сна могут увеличить общее потребление калорий, перекусы и тягу к продуктам с высоким содержанием углеводов и жиров. Например, к вредной пище. И такой эффект наблюдается уже после одной ночи, в которую вы мало поспали.
Учитесь бороться со стрессом. Научно доказано, что хронический стресс влияет на гормоны, которые регулируют пищевое поведение и выбор продуктов питания, такие как кортизол. При остром или кратковременном стрессе аппетит обычно снижается, а вот хронический стресс вызывает усиление тяги к вкусной еде, в том числе к вредной пище.
Пересмотрите свой выбор продуктов питания. Оказывается, даже если вы просто смотрите на соблазнительную еду, у вас активируется область мозга, которая регулирует аппетит и чувство вознаграждения, полученного от пищи.
Не придерживайтесь экстремальных диет. Из-за этого вы можете начать то терять, то набирать вес. Также подобные диеты связаны с более высоким риском возникновения диабета, высокого кровяного давления, метаболического синдрома.
Регулярно ходите в продуктовый. Результаты исследований показывают, что люди, которые чаще ходят в продуктовые магазины, питаются более качественно по сравнению с теми, кто этого не делает. В том числе они потребляют меньше вредной пищи.
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