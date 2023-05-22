Фитнес и здоровье
10:01, 22 мая 2023
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Как перестать храпеть и начать высыпаться: четыре совета экспертов

Эти рекомендации точно должны помочь

Примерно 15 миллионов жителей Великобритании храпят, причём чаще эта проблема встречается среди мужчин. Известно, что сон жизненно важен для организма человека. И вот как можно обеспечить себе здоровый сон.

Есть множество самых разных причин, по которым возникают нарушения сна. В их число входят боль, стресс, болезни. Самой частой причиной возникновения проблем со сном является храп. В некоторых случаях он может быть связан с апноэ во сне.

Джеймс Лейнхардт, эксперт по осанке и основатель компании по производству подушек и матрасов Levitex, рассказал изданию Express.co.uk, как можно избавиться от храпа и наладить сон.

Как перестать храпеть и начать высыпаться: четыре совета экспертов

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Не спать на спине. Из-за сна на спине вы можете храпеть. В таком положении дыхательная система сжимается под действием силы тяжести, что приводит к храпу.

Во время сна лежать на боку. Полузародышевая поза может сначала показаться неудобной. Но через несколько недель вы при поддержке дополнительной подушки между коленями и лодыжками и подушки правильного размера под головой будете спать так, как надо. Известно, что 67% людей после перехода к сну на боку перестают храпеть или же их храп уменьшается.

Выбирать правильную подушку. Подушка должна заполнять промежуток между вашим ухом и плечом. И вам при этом должно быть комфортно.

Обращать внимание на матрас. Если матрас у вас слишком мягкий или провисший, то вы будете тонуть в нём всю ночь, пытаясь остаться на боку во время сна. Скорее всего, вы в итоге перевернётесь на спину и захрапите.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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