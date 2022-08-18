Как перестать откладывать дела на потом и чем опасна прокрастинация

Часто ли вы откладываете задачи, которые нужно выполнить прямо сейчас, на потом? Многие научные исследования показывают, что такое поведение (по-другому оно называется прокрастинацией) в действительно связано с серьёзными проблемами.

Некоторые думают, что прокрастинация возникает из-за лени или неумения управлять своим временем. Но учёные полагают, что на самом деле она связана с другим: с плохо развитыми навыками управления настроением.

И такое предположение действительно имеет смысл, ведь обычно люди откладывают те дела, к которым испытывают отвращение.

Эксперты также обнаружили, что части мозга, связанные с регулированием эмоций и обнаружением угроз, у тех, кто постоянно откладывает важные дела, отличаются от этих областей мозга у тех, кто не прокрастинирует часто. Дело в том, что когда человек избегает неприятной для него задачи, то он избегает и негативных эмоций, связанных с ней. В результате его настроение улучшается.

Также известно, что люди, обладающие низкой самооценкой, больше склонны к прокрастинации. То же самое можно сказать о тех, кто отличается высоким уровнем перфекционизма.

Нужно сказать, что откладывание дел на потом улучшает настроение лишь временно. После этого человек начинает ругать себя, а это лишь усиливает плохое настроение и склонность к прокрастинации.