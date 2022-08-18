Как перестать откладывать дела на потом и чем опасна прокрастинация

Как перестать откладывать дела на потом и чем опасна прокрастинацияРассказывает специалист
Часто ли вы откладываете задачи, которые нужно выполнить прямо сейчас, на потом? Многие научные исследования показывают, что такое поведение (по-другому оно называется прокрастинацией) в действительно связано с серьёзными проблемами.
Некоторые думают, что прокрастинация возникает из-за лени или неумения управлять своим временем. Но учёные полагают, что на самом деле она связана с другим: с плохо развитыми навыками управления настроением.
И такое предположение действительно имеет смысл, ведь обычно люди откладывают те дела, к которым испытывают отвращение.
Эксперты также обнаружили, что части мозга, связанные с регулированием эмоций и обнаружением угроз, у тех, кто постоянно откладывает важные дела, отличаются от этих областей мозга у тех, кто не прокрастинирует часто. Дело в том, что когда человек избегает неприятной для него задачи, то он избегает и негативных эмоций, связанных с ней. В результате его настроение улучшается.
Также известно, что люди, обладающие низкой самооценкой, больше склонны к прокрастинации. То же самое можно сказать о тех, кто отличается высоким уровнем перфекционизма.
Нужно сказать, что откладывание дел на потом улучшает настроение лишь временно. После этого человек начинает ругать себя, а это лишь усиливает плохое настроение и склонность к прокрастинации.
Почему же прокрастинация всё-таки считается проблемой? Исследования демонстрируют, что откладывание учебных дел на потом негативно сказывается на успеваемости учащихся. Причём такая прокрастинация может оказать влияние и на другие сферы жизни.
В ходе одного исследования, в котором участвовали 3 тысячи студентов из Германии, выяснилось, что те, кто признавался в прокрастинации в течение полугода, с большей вероятностью списывали и плагиатили (копировали) что-либо. Также такие люди чаще всего обманывали, когда им нужно было продлить сроки сдачи работы.
Другое исследование продемонстрировало, что работники в среднем тратят почти 1/4 дня на прокрастинацию. И это, конечно, тоже связано с худшими результатами их деятельности. Также в ещё одном исследовании говорится, что те, кто регулярно откладывали всё на потом, имели более низкий годовой доход и их работа в целом была менее стабильной.
Склонность к откладыванию дел также связана с плохим психическим здоровьем. К примеру, у прокрастинаторов выше уровень тревоги и депрессии.
В ходе многочисленных исследований выяснилось, что в целом люди, регулярно откладывающие задачи, жалуются на большее количество проблем со здоровьем. Среди таких проблем - грипп, простуда, головные боли, проблемы с пищеварительной системой. Ещё у таких людей хуже качество сна и выше уровень стресса, при этом они реже придерживаются здорового питания и чаще забывают о регулярных физических упражнениях. В одной научной работе даже говорится, что те, кто склонен к прокрастинации, имеют на 63 % больше шансов на ухудшение здоровья сердца.
Как избавиться от привычки откладывать дела на потом? Первое - нужно избавиться от отвлекающих факторов и сделать задачи для себя более значимыми. К примеру, вы можете напомнить себе, почему для вас важно то или иное дело.
При этом нужно отказаться от осуждения себя. Может помочь в этом случае напоминание о том, что вы далеко не первый и не последний человек, которые прокрастинирует.
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