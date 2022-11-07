Как перестать сильно нервничать перед сдачей экзаменов

К счастью, существует много исследований, в которых изучаются способы борьбы с тревогой перед экзаменами. Многие из таких вмешательств включают также применение методов когнитивно-поведенческой терапии. Это позволяет избавиться от тревожных чувств и мыслей, а также сформировать навыки сдачи тестов и обучения.

Бывают и более творческие подходы, помогающие при стрессе перед сдачей экзаменов. Это раскрашивание различных геометрических фигур или выполнение физических упражнений. Среди других способов борьбы со стрессом выделяют отведение времени в начале экзамена на беглый просмотр вопросов и отведение 10 минут перед самим экзаменом на написание ценностей и того, что важно для вас.