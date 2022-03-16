Как пережить финансовый кризис: семь советов психолога

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Как пережить финансовый кризис: семь советов психологаО них сообщается на портале vc.ru
Сейчас, безусловно, очень непростое время. Однако в этот период особенно важно сохранять спокойствие и способность здраво мыслить. Клинический психолог и член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Алексей Хмелев рассказал, что сейчас для этого можно предпринять.
По словам специалиста, основная ошибка людей во время паники - это поддаться ей. Связано это с тем, что именно в подобные моменты у человека перестаёт работать рациональная часть мозга и остаётся активна лишь эмоциональная. Чтобы не допустить этого или хотя бы снизить ущерб, нужно обратить внимание на вещи, которые вы можете контролировать.
Также психолог дал семь рекомендаций тем, кому сложно справиться с эмоциями и начать мыслить трезво.
- Старайтесь жить в настоящем. Дело в том, что зачастую паника и страх возникают из-за неопределённости будущего. В данном случае важнее всего переключить своё внимание на какие-то простые повседневные вещи: например, уборку, стирку и т.п. Помогут и прогулки на свежем воздухе.
- Ограничьте количество получаемой информации. Из-за перегрузки различной информацией человек оказывается сильнее подвержен стрессу. Необходимо следить за новостями из нескольких важных источников, причём делать это можно раз в день. От просмотра телевизора лучше всего совсем отказаться. Также будет хорошо, если вы уйдёте из соцсетей и станете читать книги, желательно в бумажном варианте.
- Не спорьте с другими и ничего никому не доказывайте. Постарайтесь также как можно меньше общаться с агрессивными и эмоционально нестабильными людьми.
- Чаще выполняйте дыхательные упражнения. Они помогут, когда вы чувствуете, что вас захватывает стресс. Есть одно очень простое и доступное упражнение. Оно представляет собой дыхание по квадрату. Необходимо на четыре счёта сделать глубокий вдох при помощи живота, затем на четыре счёта сделать паузу, после этого на четыре счёта выдох, затем - вновь пауза. Нужно всё это повторять до тех пор, пока сердцебиение не придёт в норму.
- Помогайте окружающим. Это может помочь отвлечься от различных переживаний. Дело в том, что при помощи другим в человеческом мозге начинают работать те же области, которые активны, когда помощь оказывают нам самим.
- Заботьтесь о себе. Важно следить за питанием, употреблением достаточного количества воды, сном (не менее 6-8 часов в сутки). Также лучше будет в течение дня заниматься какой-либо физической активностью.
- Спланируйте бюджет. Временно вам придётся от каких-то вещей отказаться, а какие-то траты - сократить.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Vc.ru