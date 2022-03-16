Как пережить финансовый кризис: семь советов психолога

По словам специалиста, основная ошибка людей во время паники - это поддаться ей. Связано это с тем, что именно в подобные моменты у человека перестаёт работать рациональная часть мозга и остаётся активна лишь эмоциональная. Чтобы не допустить этого или хотя бы снизить ущерб, нужно обратить внимание на вещи, которые вы можете контролировать.

Также психолог дал семь рекомендаций тем, кому сложно справиться с эмоциями и начать мыслить трезво.

Старайтесь жить в настоящем. Дело в том, что зачастую паника и страх возникают из-за неопределённости будущего. В данном случае важнее всего переключить своё внимание на какие-то простые повседневные вещи: например, уборку, стирку и т.п. Помогут и прогулки на свежем воздухе.

Ограничьте количество получаемой информации. Из-за перегрузки различной информацией человек оказывается сильнее подвержен стрессу. Необходимо следить за новостями из нескольких важных источников, причём делать это можно раз в день. От просмотра телевизора лучше всего совсем отказаться. Также будет хорошо, если вы уйдёте из соцсетей и станете читать книги, желательно в бумажном варианте.