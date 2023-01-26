Как пережить кризис среднего возраста

На каждом жизненном этапе встречаются определённые трудности. И объективных доказательств того, что средний возраст - время особого кризиса, мало.

В 2010 году было проведено исследование, основанное на двух масштабных опросах. В первом опросе участвовали примерно 40 тысяч человек, и он проводился в Германии; во втором опросе приняли участие более 20 тысяч человек, и его проводили в Великобритании с 1991 года.

Оба опроса продемонстрировали, что удовлетворённость человека жизнью остаётся почти неизменной вплоть до старости.

В среднем возрасте у людей обычно более стабильная ситуация с работой, чем в молодости. Кроме того, научные исследования показывают, что к зрелости люди находят больше внутренних мотивов для работы (то есть смысла, удовольствия), а не внешних (деньги, продвижение по службе).

Умственные способности действительно могут начать снижаться уже после 20 лет, однако общие знания и словарный запас продолжают расти на протяжении всей жизни. Существуют даже свидетельства того, что в среднем возрасте и позже мудрость только растёт.

Исследования демонстрируют, что большинство людей с возрастом становятся более эмоционально стабильными, дружелюбными, добросовестными. И в зрелом возрасте это уже заметно.

Также некоторые исследования, проведённые Орегонским университетом, показали, что с возрастом конкурентоспособность людей увеличивается. А пик её приходится где-то на 50 лет.

Поэтому в целом можно сказать, что люди среднего возраста часто мудрее, счастливее, целеустремлённее, чем раньше.