Как пережить кризис среднего возраста

Как пережить кризис среднего возрастаВ зрелые годы приходится нелегко
Испытывать стресс и грусть в среднем возрасте вполне нормально. Именно в этот период вы можете ощутить, что конец жизни уже гораздо ближе и что вы начинаете уже терять силы. Кроме этого, начинают возникать важные проблемы вроде требований детей, большой ответственности на работе, заботы о стареющих родителях.
Фото: The Economic Times
Понятие «кризис среднего возраста» было введено психоаналитиком Эллиотом Жаком в 1957 году. И действительно: многие люди, которым 30-40 лет, пребывают в смятении.
Исследование, проведённое в 2014 году, показало, что 10-20% людей переживают кризис среднего возраста. Однако на самом деле этот термин - скорее изобретение культуры, чем психологическая реальность.
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На каждом жизненном этапе встречаются определённые трудности. И объективных доказательств того, что средний возраст - время особого кризиса, мало.
В 2010 году было проведено исследование, основанное на двух масштабных опросах. В первом опросе участвовали примерно 40 тысяч человек, и он проводился в Германии; во втором опросе приняли участие более 20 тысяч человек, и его проводили в Великобритании с 1991 года.
Оба опроса продемонстрировали, что удовлетворённость человека жизнью остаётся почти неизменной вплоть до старости.
В среднем возрасте у людей обычно более стабильная ситуация с работой, чем в молодости. Кроме того, научные исследования показывают, что к зрелости люди находят больше внутренних мотивов для работы (то есть смысла, удовольствия), а не внешних (деньги, продвижение по службе).
Умственные способности действительно могут начать снижаться уже после 20 лет, однако общие знания и словарный запас продолжают расти на протяжении всей жизни. Существуют даже свидетельства того, что в среднем возрасте и позже мудрость только растёт.
Исследования демонстрируют, что большинство людей с возрастом становятся более эмоционально стабильными, дружелюбными, добросовестными. И в зрелом возрасте это уже заметно.
Также некоторые исследования, проведённые Орегонским университетом, показали, что с возрастом конкурентоспособность людей увеличивается. А пик её приходится где-то на 50 лет.
Поэтому в целом можно сказать, что люди среднего возраста часто мудрее, счастливее, целеустремлённее, чем раньше.