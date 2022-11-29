Как пережить праздники без ущерба здоровью, если у вас астма или аллергия

Пищевые аллергены. Если вам пригласили в гости, то заранее скажите хозяину, какие продукты вам нельзя есть. Попросите также пометить посуду, чтобы было понятно, какие продукты в ней лежат и из каких ингредиентов состоят блюда. Либо пригласите гостей к себе домой.