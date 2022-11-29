Фитнес и здоровье
19:27, 29 ноября 2022
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Как пережить праздники без ущерба здоровью, если у вас астма или аллергия

Это вполне реально

Праздники приносят много радости. Но они легко могут быть сорваны приступами астмы и симптомами аллергии. Вот как этого избежать.

Как пережить праздники без ущерба здоровью, если у вас астма или аллергия

Фото: Optimal Health Spectrums

Чтобы не столкнуться в праздничный период с астмой и симптомами аллергии, помните об этих правилах.

  1. Пищевые аллергены. Если вам пригласили в гости, то заранее скажите хозяину, какие продукты вам нельзя есть. Попросите также пометить посуду, чтобы было понятно, какие продукты в ней лежат и из каких ингредиентов состоят блюда. Либо пригласите гостей к себе домой.

  2. Декор. Некоторые украшения могут содержать аллергены. Так, даже искусственная ель может нуждаться в очистке от плесени и пыли. Прежде чем расставлять декоративные элементы, почистите их.

Как пережить праздники без ущерба здоровью, если у вас астма или аллергия

  1. Вирусы. Из-за них тоже может произойти обострение астмы. Сделайте прививку от гриппа, а также старайтесь не обниматься и не целоваться, чтобы избежать заражения.

  2. Алкоголь. У некоторых бывает непереносимость алкоголя. Проявляется она в том, что у человека сразу после употребления спиртного закладывает нос, начинает болеть голова и/или кожа становится красной.

  3. Стресс. Могут помочь в борьбе со стрессом физические упражнения, медитация, йога.

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