Как пережить праздники без ущерба здоровью, если у вас астма или аллергия

Как пережить праздники без ущерба здоровью, если у вас астма или аллергияЭто вполне реально
Праздники приносят много радости. Но они легко могут быть сорваны приступами астмы и симптомами аллергии. Вот как этого избежать.
Фото: Optimal Health Spectrums
Чтобы не столкнуться в праздничный период с астмой и симптомами аллергии, помните об этих правилах.
Пищевые аллергены. Если вам пригласили в гости, то заранее скажите хозяину, какие продукты вам нельзя есть. Попросите также пометить посуду, чтобы было понятно, какие продукты в ней лежат и из каких ингредиентов состоят блюда. Либо пригласите гостей к себе домой.
Декор. Некоторые украшения могут содержать аллергены. Так, даже искусственная ель может нуждаться в очистке от плесени и пыли. Прежде чем расставлять декоративные элементы, почистите их.
Вирусы. Из-за них тоже может произойти обострение астмы. Сделайте прививку от гриппа, а также старайтесь не обниматься и не целоваться, чтобы избежать заражения.
Алкоголь. У некоторых бывает непереносимость алкоголя. Проявляется она в том, что у человека сразу после употребления спиртного закладывает нос, начинает болеть голова и/или кожа становится красной.
Стресс. Могут помочь в борьбе со стрессом физические упражнения, медитация, йога.