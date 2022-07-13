Как пластик влияет на клетки организма человека

В научной статье, опубликованной в журнале «Микропластики и нанопластики», говорится, что воздействие на клетки человека нано- и микропластика зависит от нескольких факторов. Это форма, химические свойства и особенности поверхности пластика.

Вообще люди регулярно вдыхают или проглатывают мелкие частицы пластика вместе с воздухом либо едой/напитками. Эти частицы попадают в окружающую среду, например, из одежды, от изношенных автомобильных шин и т.п.

Считается, что микропластик не так серьёзно влияет на здоровье. Его размер составляет от 1 микрометра до 5 миллиметров, поэтому он не переваривается и по большей части выводится из организма.