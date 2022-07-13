Как пластик влияет на клетки организма человека

Как пластик влияет на клетки организма человекаЧастицы микро- и нанопластика могут быть очень опасны
В научной статье, опубликованной в журнале «Микропластики и нанопластики», говорится, что воздействие на клетки человека нано- и микропластика зависит от нескольких факторов. Это форма, химические свойства и особенности поверхности пластика.
Вообще люди регулярно вдыхают или проглатывают мелкие частицы пластика вместе с воздухом либо едой/напитками. Эти частицы попадают в окружающую среду, например, из одежды, от изношенных автомобильных шин и т.п.
Считается, что микропластик не так серьёзно влияет на здоровье. Его размер составляет от 1 микрометра до 5 миллиметров, поэтому он не переваривается и по большей части выводится из организма.
А вот более мелкие виды пластика, нано- и субмикропластик, могут иметь размер от 1 нанометра до 1000 нанометров. Учёные ещё точно не узнали, могут ли они попадать в организм и в каких количествах.
Команда специалистов изучила, как субмикронные и нанопластические частицы влияют на состояние печени и тонкой кишки человека. Для получения всей нужно информации эксперты использовали разные методы тестирования и микроскопии.
Выяснилось, что чем меньше размер частиц, тем сильнее они поглощаются клетками. При этом клетки тонкой кишки способны стать барьером между кишечником и остальным организмом, поэтому микропластик просачивался в эти клетки, но в небольших количествах. Помимо этого, в клетках печени и кишечника было обнаружено множество частиц субмикропластика.
На данный момент учёные выясняют, как частицы пластика могут влиять на работу клеток. Есть вероятность, что эти частицы способны переносить в клетку вредные вещества, а субмикропластик и нанопластик могут вызвать воспаления.
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