Как пластик вредит половым гормонам человека

При нарушении выработки половых гормонов эндокринной системой возникают различные болезни. Например, снижается фертильность, человек начинает страдать ожирением.

Результаты исследования, полученные с помощью моделирования лёгких, продемонстрировали, что вдыхаемые частицы оседали во всех областях лёгких крыс. Но воспаление лёгких при этом было незначительным. В то же время учёные обнаружили нарушение функции сосудов и снижение уровня полового гормона 17 бета-эстрадиола.

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