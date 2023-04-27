Как пластик вредит половым гормонам человека

Как пластик вредит половым гормонам человекаПоказали новые научные исследования
Лабораторные испытания, проведённые в Университете Рутгерса, демонстрируют, что пластик может разрушать половые гормоны. И происходит это, когда человек вдыхает частицы пластика.
Новое исследование, проведённое экспертами из Университета Рутгерса, показало, что микро- и наночастицы (МНЧ) полиамида (нейлона) приводили к нарушению работы эндокринной системы, когда их вдыхали самки лабораторных крыс. Концентрации этих частиц были сопоставимы с человеческими.
При нарушении выработки половых гормонов эндокринной системой возникают различные болезни. Например, снижается фертильность, человек начинает страдать ожирением.
Результаты исследования, полученные с помощью моделирования лёгких, продемонстрировали, что вдыхаемые частицы оседали во всех областях лёгких крыс. Но воспаление лёгких при этом было незначительным. В то же время учёные обнаружили нарушение функции сосудов и снижение уровня полового гормона 17 бета-эстрадиола.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.