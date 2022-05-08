Как плохой сон мешает вам похудеть

Как плохой сон мешает вам похудетьИ как это исправить
В Великобритании многие взрослые не спят даже шести часов в сутки. Учёные из Дании обнаружили, что это может и повлиять и на эффективность похудения.
Специалисты из Университета Копенгагена (Дания) наблюдали целый год за 195 взрослыми людьми, возраст которых составлял от 18 до 65 лет. Все испытуемые при этом имели лишний вес: индекс массы тела (ИМТ) у них был выше 32. Восемь недель они соблюдали строгую диету: ели не более 800 килокалорий в день.
Оказалось, что спустя год после этой диеты у людей, которые на сон тратили менее шести часов в сутки, ИМТ увеличился на 1,3 балла по сравнению с теми, кто спал дольше. А те, кто набрал мало баллов по самостоятельной оценке качества сна, также повысили свой ИМТ, но на 1,2 балла в сравнении с теми, кто спит хорошо.
Кроме того, оказалось, что участники, которые тренировались не менее двух часов в неделю, чаще сообщали о качественном и о более длительном сне.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.