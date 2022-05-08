Как плохой сон мешает вам похудеть

Оказалось, что спустя год после этой диеты у людей, которые на сон тратили менее шести часов в сутки, ИМТ увеличился на 1,3 балла по сравнению с теми, кто спал дольше. А те, кто набрал мало баллов по самостоятельной оценке качества сна, также повысили свой ИМТ, но на 1,2 балла в сравнении с теми, кто спит хорошо.

Кроме того, оказалось, что участники, которые тренировались не менее двух часов в неделю, чаще сообщали о качественном и о более длительном сне.

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