Как плохой сон помешает вам похудеть

Из-за недостатка сна вам может быть труднее выполнять повседневные дела. Со временем это может привести к упадку сил. Джорджия Чилтон, старший менеджер по питанию в Fresh Fitness Food, отметила, что недосып может также повысить вероятность набора лишнего веса.

Сон необходим нам, чтобы тело могло восстановиться после дневных задач, а также чтобы сердце и сердечно-сосудистая система могли расслабиться. Если вы проснётесь уставшим и невыспавшимся, то вы вряд ли уже пойдёте в спортзал в этот день.

Кроме того, плохой сон был связан с увеличением веса. Специалисты полагают, что количество ночного сна может влиять на массу тела и обмен веществ.