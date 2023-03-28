Как по цвету глаз понять, какие болезни вас ждут в будущем

В рамках другого исследования, проведённого в 2011 году, выяснилось, что люди с голубыми глазами и светлой кожей больше подвержены вероятности развития диабета 1 типа. Также учёные узнали, что кареглазые люди имеют меньший риск снижения слуха из-за воздействия шума.

Кроме того, с цветом глаз связаны такие проблемы, как катаракта, алкогольная зависимость, эндометриоз.

В то же время предсказать изменения остроты зрения или последствия для здоровья, основываясь только на цвете глаз, нельзя.

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