Как по глазам понять, долго ли вы будете жить

В ходе исследования учёные изучили связь между состоянием глаз и продолжительностью жизни у мухи дрозофилы. Оказалось, что здоровье глаз действительно может влиять на то, сколько времени муха проживёт. Специалисты объясняют это циркадными ритмами, то есть биологическими часами насекомых.

Эксперты пришли к выводу, что у мух, которые соблюдали ограниченную диету, сильно изменились циркадные ритмы и увеличилась продолжительность жизни. Кроме того, ряд экспериментов показал, что если держать муху постоянно в темноте, то она проживёт дольше.

Как отмечает профессор Капахи, пользование компьютерами и смартфонами в ночное время негативно влияет на здоровье в целом, так как нарушает циркадные ритмы. Кроме того, это ухудшает защиту глаз, что может отрицательно сказаться не только на зрении, но и на мозге и теле.

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