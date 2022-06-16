Как по пальцам рук понять, что у вас повышен холестерин

Всё дело в том, что при контрактуре Дюпюитрена сухожилия пятого и четвёртого пальца руки напрягаются и сокращаются. Из-за этого человек с трудом их полностью распрямляет. Через какое-то время пальцы могут даже согнуться к ладони.

Несмотря на то что такой признак встречается при повышенном холестерине, это не единственное состояние, на которое он указывает. Ещё проблема с разгибанием пальцев бывает, если пациент курит, злоупотребляет алкоголем, страдает сахарным диабетом.

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