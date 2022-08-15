Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:26
1 мин.

Как по рукам и ногам понять, что у вас ишемическая болезнь сердца

Есть несколько признаков
У ишемической болезни сердца есть как распространённые, так и неочевидные симптомы. О вторых рассказало британское издание Daily Express.
Как по рукам и ногам понять, что у вас ишемическая болезнь сердца

При ишемической болезни сердца у человека нарушается кровоснабжение сердечной мышцы, так как сосуды, ведущие к сердцу (то есть коронарные артерии), сужаются из-за накопления в них жиров. Есть несколько признаков, которые могут указывать на это состояние. Они связаны с руками и ногами.

Специалисты из клиники Майо отмечают, что одним из таких симптомов является онемение рук и ног. Онемение в ноге нередко возникает из-за сужения артерий, которые ведут кровь от сердца к конечностям. Такое состояние также называется болезнью периферических артерий, а Американский фонд сердца утверждают, что люди с этим заболеванием имеют больше шансов столкнуться с ишемической болезнью сердца. Также болезнь периферических артерий может способствовать возникновению инфаркта или инсульта.

Как по рукам и ногам понять, что у вас ишемическая болезнь сердца

Среди других признаков ишемической болезни сердца - слабость рук и ног. У человека руки и ноги также могут стать холодными, что может говорить о том, что в крови слишком мало кислорода.

Если у вас отекают ступни и голени, то это тоже может считаться признаком нарушения работы сердца.

Американская академия дерматологии подчёркивает, что при обнаружении одного из перечисленных выше симптомов нужно обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров