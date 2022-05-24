Как по рукам и ногам понять, что вам не хватает витамина В12

Как по рукам и ногам понять, что вам не хватает витамина В12Объясняют специалисты
На одном медицинском портале рассказывается о случае нехватки витамина В12 у 62-летнего мужчины. Из-за этого у него возникли покалывания в теле, трудности при ходьбе, сильная боль в суставах, одышка, пожелтение кожи.
По словам доктора Иоанниса Лиакаса, одним из важных признаков недостатка В12 считается онемение рук и ног, покалывание в них. Как добавляет Национальная служба здравоохранения Великобритании, этот симптом также известен как парестезия. При этом ощущение покалывания или онемения схоже с тем, будто у вас под кожей иглы или булавки.
И это не единственные признаки нехватки витамина В12. Ещё среди них встречаются потеря аппетита и веса, сложности с балансированием, плохая память, усталость, слабость, боль в полости рта или языке, язвы во рту.
Как правило, все эти симптомы возникают постепенно.
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