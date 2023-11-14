Фитнес и здоровье
21:00, 14 ноября 2023
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Как по состоянию кожи понять, что у вас наступила менопауза

Есть пять характерных признаков

По мнению экспертов из компании Absolute Collagen, снижение уровня эстрогена в период менопаузы может привести к изменениям кожи. Считается, что это способствует уменьшению количества коллагена. В результате признаки старения на лице становятся всё более выраженными.

Из-за снижения уровня коллагена во время менопаузы у женщины может появиться больше морщин, тонких линий. Её кожа станет не такой эластичной, а также более тусклой, щёки начнут провисать.

Ещё один признак, что в организме происходят возрастные изменения, - сухая и зудящая кожа. Связано это с тем, что кожа теряет способность удерживать влагу.

Эксперты также отмечают, что кожа может начать истончаться. Это значит, что она будет сильнее подвержена образованию разрывов или синяков.

Как по состоянию кожи понять, что у вас наступила менопауза
© The Scotsman

У некоторых женщин во время менопаузы вновь появляются прыщи. Дело в том, что в этот период pH кожи может измениться, из-за чего она станет более склонной к зуду, сыпи, общему раздражению.

Люди, которые страдают кожными заболеваниями (псориаз, розацеа, экзема), могут обнаружить в менопаузу, что состояние их кожи ухудшается.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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