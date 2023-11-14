Как по состоянию кожи понять, что у вас наступила менопауза

Из-за снижения уровня коллагена во время менопаузы у женщины может появиться больше морщин, тонких линий. Её кожа станет не такой эластичной, а также более тусклой, щёки начнут провисать.

Ещё один признак, что в организме происходят возрастные изменения, - сухая и зудящая кожа. Связано это с тем, что кожа теряет способность удерживать влагу.

Эксперты также отмечают, что кожа может начать истончаться. Это значит, что она будет сильнее подвержена образованию разрывов или синяков.