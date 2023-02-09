Как по внешнему виду языка понять, что вам не хватает витаминов

Подобный признак встречается у 1-2% населения. Но тяжесть его проявления может быть разной.

Кроме того, в статье, опубликованной в Otolaryngology Online Journal, отмечается, что такой вид языка может быть связан с дефицитом витамина В12 или пернициозной анемией (состояние, когда организм не может усваивать витамин В12). Согласно данным исследования, которое было опубликовано в BMC Oral Health, в группе из 22 людей со сниженным уровнем В12 - у восьми был складчатый язык.

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