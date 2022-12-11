Как полюбить продукты, которые вы терпеть не можете: да, это реально

Как полюбить продукты, которые вы терпеть не можете: да, это реальноУчёные дали несколько советов по этому поводу
Не переносите брокколи или сыр с плесенью? Это можно исправить. И эксперты в статье BBC Science Focus рассказали как.
Фото: BBC Food
Некоторые вкусы нам нравятся лишь потому, что по природе мы к ним склонны. Например, это сладкий вкус. Скорее всего, это связано с эволюционным механизмом, который побуждает искать пищу, дающую энергию.
Вкусы продуктов к тому же указывают на то, какие питательные вещества в них содержатся. К примеру, пища, богатая минералами, обладает солёным вкусом.
Также многие из нас считают горькие и кислые вкусы неприятными, так как они могут содержать токсины. Со временем чувствительность к горькому вкусу снижается, поэтому дети не любят кофе, а среди взрослых немало кофеманов.
Но на самом деле кофе может нравиться не только из-за вкуса. Он даёт бодрящий эффект, поэтому отчасти причина, по которой вы любите его, заключается в тех ощущениях, которые он даёт.
И по этой же причине вы можете любить одни продукты и ненавидеть другие. Например, если бабушка на ваш день рождения всегда пекла вам ореховый пирог, то он бессознательно будет у вас связан с тёплыми воспоминаниями. А если вы когда-то давно заболели после того, как съели грецкие орехи, то мозг будет связывать этот продукт с опасностью, и орехи будут вызывать у вас отвращение.
Но можно ли изменить предпочтения к еде? И да, и нет. Дело в том, что не нравиться блюда могут как по генетическим, так и по психологическим причинам. Но в основном отвращение к той или иной пище обусловлено психологически и сводится к культурным особенностям среды, в которой мы живём. То есть мы просто учимся любить или не любить пищу, с которой чаще всего сталкиваемся.
Чтобы преодолеть отвращение к какой-либо еде, нужно просто попробовать эту пищу, когда вы находитесь в спокойном и расслабленном состоянии. Ещё может помочь пробовать пищу, которая приготовлена разными способами.