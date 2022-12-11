Как полюбить продукты, которые вы терпеть не можете: да, это реально

Также многие из нас считают горькие и кислые вкусы неприятными, так как они могут содержать токсины. Со временем чувствительность к горькому вкусу снижается, поэтому дети не любят кофе, а среди взрослых немало кофеманов.

Но на самом деле кофе может нравиться не только из-за вкуса. Он даёт бодрящий эффект, поэтому отчасти причина, по которой вы любите его, заключается в тех ощущениях, которые он даёт.

И по этой же причине вы можете любить одни продукты и ненавидеть другие. Например, если бабушка на ваш день рождения всегда пекла вам ореховый пирог, то он бессознательно будет у вас связан с тёплыми воспоминаниями. А если вы когда-то давно заболели после того, как съели грецкие орехи, то мозг будет связывать этот продукт с опасностью, и орехи будут вызывать у вас отвращение.

Но можно ли изменить предпочтения к еде? И да, и нет. Дело в том, что не нравиться блюда могут как по генетическим, так и по психологическим причинам. Но в основном отвращение к той или иной пище обусловлено психологически и сводится к культурным особенностям среды, в которой мы живём. То есть мы просто учимся любить или не любить пищу, с которой чаще всего сталкиваемся.

Чтобы преодолеть отвращение к какой-либо еде, нужно просто попробовать эту пищу, когда вы находитесь в спокойном и расслабленном состоянии. Ещё может помочь пробовать пищу, которая приготовлена разными способами.