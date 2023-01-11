Как помощь другим спасёт вас при депрессии

Как помощь другим спасёт вас при депрессииОбъясняют учёные
Новые исследования показывают, что люди, которые сталкиваются с депрессией и тревожностью, могут исцелить себя. Для этого им всего лишь нужно совершать добрые поступки, помогая другим.
Фото: Bright Quest
В ходе одного исследования выяснилось, что совершение добрых дел людьми привело к улучшениям симптомов тревоги и депрессии. Причём таких улучшений не наблюдалось при использовании других методов лечения этих расстройств.
Важным моментом является и то, что добрые дела оказались единственным способом, который помог людям почувствовать связь с окружающими. А социальные связи, как известно, - это один из компонентов, тесно связанных с благополучием.
Кроме того, исследование помогло понять, почему совершение добрых поступков так хорошо помогало людям. Подобные действия отвлекали участников от симптомов депрессии и тревоги, которые они испытывали.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в The Journal of Positive Psychology.
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