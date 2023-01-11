Как помощь другим спасёт вас при депрессии

В ходе одного исследования выяснилось, что совершение добрых дел людьми привело к улучшениям симптомов тревоги и депрессии. Причём таких улучшений не наблюдалось при использовании других методов лечения этих расстройств.

Важным моментом является и то, что добрые дела оказались единственным способом, который помог людям почувствовать связь с окружающими. А социальные связи, как известно, - это один из компонентов, тесно связанных с благополучием.