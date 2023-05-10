Фитнес и здоровье
23:36, 10 мая 2023
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Как понять, аллергия у вас или простуда

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Из-за смены погоды и времён года у людей нередко возникает заложенность носа, кашель, чихание. Но как понять, признаки аллергии или простуды это?

Mayo Clinic и Atlantic Health System перечислили симптомы простуды и аллергии. Так, к признакам простуды относят насморк/заложенность носа, кашель, боль в горле, чихание, головную боль, усталость, боль в теле.

Как понять, аллергия у вас или простуда

Healthline

В то же время симптомами аллергии считаются чихание, насморк или заложенность носа, зуд или слезоточение, головная боль, усталость. У человека может также начать течь из носа.

Также при аллергии вы в отличие от простуды будете страдать от слезящихся и зудящих глаз, от першения в горле. Зуд, как правило, - это признак аллергии.

Если у вас внезапно появились насморк, кашель и боль в горле, а затем возникло общее недомогание, то дело в простуде.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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