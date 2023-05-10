Как понять, аллергия у вас или простуда

Как понять, аллергия у вас или простудаЭти состояния очень похожи
Из-за смены погоды и времён года у людей нередко возникает заложенность носа, кашель, чихание. Но как понять, признаки аллергии или простуды это?
Mayo Clinic и Atlantic Health System перечислили симптомы простуды и аллергии. Так, к признакам простуды относят насморк/заложенность носа, кашель, боль в горле, чихание, головную боль, усталость, боль в теле.
В то же время симптомами аллергии считаются чихание, насморк или заложенность носа, зуд или слезоточение, головная боль, усталость. У человека может также начать течь из носа.
Также при аллергии вы в отличие от простуды будете страдать от слезящихся и зудящих глаз, от першения в горле. Зуд, как правило, - это признак аллергии.
Если у вас внезапно появились насморк, кашель и боль в горле, а затем возникло общее недомогание, то дело в простуде.
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