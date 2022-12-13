Как понять, что ребёнок испытывает стресс в праздничные дни

Праздники действительно могут быть стрессом для детей. Связано это с тем, что в это время взрослые меняют привычный распорядок дня, рацион, время отхода ко сну. Всё это может привести к изменению поведения и настроения ребёнка.

Напряжённость или подавленность у детей можно определить по нескольким признакам. Например, по изменениям в режиме сна, привычках в еде, настроении, общении с другими людьми. Также ребёнок может находиться не на том этапе развития, который позволяет ему делиться своими эмоциональными переживаниями. В этом случае насторожить должны физические проявления: дети, которые испытывают стресс, часто жалуются на боль в животе, спине, головные боли.