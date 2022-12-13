Как понять, что ребёнок испытывает стресс в праздничные дни

Как понять, что ребёнок испытывает стресс в праздничные дниУ него симптомы могут быть не такими, как у взрослых
Координатор программы Детского центра при Университете поведенческого здравоохранения Шенике Масси-Ламберт рассказала, как можно защитить детей от стресса во время новогодних каникул.
Фото: The Jakarta Post
Праздники действительно могут быть стрессом для детей. Связано это с тем, что в это время взрослые меняют привычный распорядок дня, рацион, время отхода ко сну. Всё это может привести к изменению поведения и настроения ребёнка.
Напряжённость или подавленность у детей можно определить по нескольким признакам. Например, по изменениям в режиме сна, привычках в еде, настроении, общении с другими людьми. Также ребёнок может находиться не на том этапе развития, который позволяет ему делиться своими эмоциональными переживаниями. В этом случае насторожить должны физические проявления: дети, которые испытывают стресс, часто жалуются на боль в животе, спине, головные боли.
При стрессе вы можете помочь своему ребёнку. Для этого предлагайте ему способы описания своего эмоционального состояния, поддерживайте определённый распорядок дня, не загружайте сильно ребёнка и поощряйте его физическую активность.
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