Как понять, что ваша усталость - это симптом серьёзной болезни

Как понять, что ваша усталость - это симптом серьёзной болезниОбъясняет врач
На самом деле усталость - субъективна. То, что будет вполне нормальным для одного человека, может оказаться симптомом болезни для другого. Недавнее исследование, проведённое в Ирландии, продемонстрировало, что на усталость жалуются 25 процентов пациентов.
Вообще при определении того, какая именно у вас усталость, нужно задать себе вопрос: «Мешает ли мне усталость выполнять повседневные дела и заниматься тем, что нравится?» Если ответ «Да», то нужно разобраться с этим подробнее.
Есть несколько причин, почему вы постоянно можете чувствовать усталость. Среди них - проблемы со сном (некачественный сон, когда человек не просыпается отдохнувшим), приём алкоголя, депрессия, синдром хронической усталости. Ещё человек может ощущать себя уставшим при заболеваниях, связанных со щитовидной железой, низком уровне железа, сахарном диабете, болезнях почек, сердца и пр. Усталость бывает при наличии многих болезней, но после выздоровления она должна уходить.
Уровень усталости можно определить при помощи двух тестов. Это шкала сонливости Эпворта и шкала STOP-BANG. Но даже если эти показатели у вас в норме, всё равно есть ряд признаков, при которых стоит обратить внимание на усталость. Например: если вы ощущаете себя слишком усталым, чтобы заниматься спортом; если вы чувствуете себя слишком усталым, чтобы встречаться с друзьями, заниматься любимым делом и даже выходить на улицу; если вы постоянно переставляете будильник, потому что не чувствуете себя отдохнувшим; если вы регулярно дремлете перед телевизором; если вы весь день думаете о том, чтобы поскорее лечь спать.
Срочно нужно обратиться к врачу общей практики, если вы, кроме перечисленных выше признаков, ощущаете что-то из этого: одышка, необъяснимая потеря веса, периодические приступы лихорадки, кровотечение дёсен, кровотечение из кишечника, боль в суставах или отёки, а также другие новые симптомы.
Также нельзя забывать, что усталость может быть вызвана не проблемами со здоровьем, а неправильным балансом между отдыхом и работой.
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