Как понять, что ваша усталость - это симптом серьёзной болезни

На самом деле усталость - субъективна. То, что будет вполне нормальным для одного человека, может оказаться симптомом болезни для другого. Недавнее исследование, проведённое в Ирландии, продемонстрировало, что на усталость жалуются 25 процентов пациентов.

Вообще при определении того, какая именно у вас усталость, нужно задать себе вопрос: «Мешает ли мне усталость выполнять повседневные дела и заниматься тем, что нравится?» Если ответ «Да», то нужно разобраться с этим подробнее.

Есть несколько причин, почему вы постоянно можете чувствовать усталость. Среди них - проблемы со сном (некачественный сон, когда человек не просыпается отдохнувшим), приём алкоголя, депрессия, синдром хронической усталости. Ещё человек может ощущать себя уставшим при заболеваниях, связанных со щитовидной железой, низком уровне железа, сахарном диабете, болезнях почек, сердца и пр. Усталость бывает при наличии многих болезней, но после выздоровления она должна уходить.