Как понять, испортились ли яйца

Существует несколько способов узнать, испортилось ли яйцо. Всё зависит от того, сколько у вас в запасе времени и какой метод является для вас наиболее комфортным. Но лучше всё-таки эти методы сочетать.

Только на срок годности яиц при этом полагаться не стоит. Но по сравнению с мясом у яиц гораздо более длительный срок хранения. Охлаждённые яйца в скорлупе могут храниться три-пять недель. Яиц вкрутую вам должно хватить на неделю, а сырых яичных белков или желтков без скорлупы - на два-четыре дня.

Чтобы понять, плохое яйцо или нет, используйте флоат-тест. Вам нужно просто наполнить миску водой и опустить туда яйцо. Старые яйца должны всплыть, а свежие опуститься на дно. Хотя если яйцо старое, то это не всегда значит, что оно испортилось. Но если вы разбили такое яйцо и оно неприятно пахнет, то оно, скорее всего, испортилось.

Визуальный осмотр яиц - это ещё один способ понять, всё ли в порядке с ними. Также свежие яйца не должны никак пахнуть вообще. У свежего яйца, если разбить его о плоскую поверхность, желток будет ярким и круглым, а белок не особо сильно растечётся.